$!AARB pide a Gobierno de Sinaloa declarar temporada de mango como ‘desastrosa’ por baja floración

EL ROSARIO._ Debido a la baja producción que se espera haya en el mango, el presidente de la Asociación de Agricultores, Mauricio López Quevedo, anunció que se ha planteado ante el Gobierno del Estado se generan apoyos al sector bajo el esquema de temporada desastrosa. “La petición es que entrara un seguro catastrófico, que se declarara como temporada desastrosa para poder acceder a algún apoyo por parte de Gobierno”. En la presente temporada, indicó, la floración se ha mantenido en un 35 por ciento en los municipios del sur, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, con una superficie total de 30 mil registrada ante Cesavesin, de las cuales 22 mil 647 hectáreas son para exportación, poco más de 7 mil hectáreas de mercado nacional.

Esta superficie de cultivo, señaló, se traduce en 4 mil 500 productores los afectados por el fenómeno de la baja producción. “De las cuales el 80 por ciento se concentra en Rosario y Escuinapa, son los municipios que tienen mayor hectareaje de mango y que pues la mayor parte de ese hectareaje está afectado por esta baja floración”” explicó. Lamentó que hasta el momento no se tiene una respuesta favorable, aunque existe el propósito de la autoridad de apoyar. “Cabe recalcar que nosotros como asociación estamos haciendo una gestión constante con el Gobierno del Estado para exponer y pedir apoyo de este tema tan crítico; porque no afecta nada más a los mangueros a todo el sur de Sinaloa, a todo el producto interno bruto del sur de Sinaloa gira en base a la producción primaria y en específico la agricultura”. Argumentó que no obstante no se quieren crear falsas expectativas hasta no tener la certeza de que se va a dar un plan de acción para los mangueros. López Quevedo indicó que la propuesta está encaminada a un apoyo económico por hectárea dependiendo de la superficie, con la validación de la información expuesta por parte de instituciones como Cesavesin.