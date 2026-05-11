$!Abasto de agua en Escuinapa tardaría otros cinco días, dice Jumapae

ESCUINAPA._ Entre cuatro y cinco días más podría estar sin agua potable la cabecera municipal de Escuinapa después del corte de energía al acueducto Baluarte -Escuinapa el jueves pasado; hay alrededor de 40 mil personas afectadas, reconoció el gerente de Jumapae, Santos de Jesús Gómez Sánchez.
Indicó que se han iniciado los procedimientos legales en espera de que la Comisión Federal de Electricidad reconecte el servicio.
“Estamos con la parte legal, tenemos algunos amparos, pero llevan dos o tres días para aplicarse, tenemos desde el día jueves, sería quinto día, estamos abasteciendo con una pipa a los usuarios de Jumapae, intentando mitigar el problema”, dijo.
Indicó que están haciendo gestiones para conseguir recursos económicos, se están tocando puertas, no se han dado abonos pues CFE no garantiza la reconexión con el abono.
Están incrementando la cobranza con el deseo de poder dar una mayor cantidad de recursos para abonar parte de los 4 millones de pesos que tienen de adeudo.
Están llevando agua con una pipa y una más del Ayuntamiento a usuarios que están al corriente con los pagos de su recibo de agua.
“Podría tardar cuatro o cinco días más (el desabasto), toda la cabecera municipal está afectada, son entre 9 y 10 mil usuarios (contratos de agua)”, dijo.
El Palacio Municipal fue abastecido hoy con agua potable con una pipa con agua.