$!Abasto de agua en Escuinapa tardaría otros cinco días, dice Jumapae

ESCUINAPA._ Entre cuatro y cinco días más podría estar sin agua potable la cabecera municipal de Escuinapa después del corte de energía al acueducto Baluarte -Escuinapa el jueves pasado; hay alrededor de 40 mil personas afectadas, reconoció el gerente de Jumapae, Santos de Jesús Gómez Sánchez.

Indicó que se han iniciado los procedimientos legales en espera de que la Comisión Federal de Electricidad reconecte el servicio.

“Estamos con la parte legal, tenemos algunos amparos, pero llevan dos o tres días para aplicarse, tenemos desde el día jueves, sería quinto día, estamos abasteciendo con una pipa a los usuarios de Jumapae, intentando mitigar el problema”, dijo.

Indicó que están haciendo gestiones para conseguir recursos económicos, se están tocando puertas, no se han dado abonos pues CFE no garantiza la reconexión con el abono.