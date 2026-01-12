$!Abre la UTEsc período de preinscripciones para la oferta educativa

ESCUINAPA._ La Universidad Tecnológica de Escuinapa inició su ciclo de preinscripciones con ofertas educativas que buscan ser una opción para quienes laboran o no pueden acudir a la institución. Las carreras que se ofertarán como parte de una modalidad mixta son Licenciatura en Contaduría e Ingeniería en Tecnologías de la Información. “Es una modalidad que no sustituye a las carreras que se imparten, estás van a continuar normal pero se ofrecen estas opciones para aquellas personas que quieran estudiar pero trabajan o no pueden asistir por alguna razón”, dijo el Rector de la Universidad, Juan Manuel Mendoza Guerrero. Informó que se tienen nueve programas de Licenciatura e Ingeniería, con dos maestrías y este año se ofrece además un doctorado, lo que mantiene a la institución como una de las mejores en el Estado.

Ha tenido un crecimiento comparado con otras instituciones educativas, explicó, incrementando la matrícula de manera constante, en 2024 tenían como meta incrementar el 9.5 la matrícula y está aumentando arriba del 10 por ciento. Otras instituciones como la Tecnológica de Culiacán, que decreció por las condiciones que se tienen, quizá, pero en el caso de ellos el aumento fue por un trabajo constante, del equipo que se tiene en la Universidad. Esto les ha permitido llegar a las instituciones educativas de nivel de bachillerato gracias a los directivos, manifestó, que les apoyan cuando llevan su oferta educativa lo que se agradece. “Es motivo de satisfacción hablar de crecimiento de la matrícula y en estos 4 años que llevamos al frente hemos crecido casi el 30 por ciento de la matrícula”, dijo Indicó que son casi mil 300 estudiantes en un municipio pequeño es algo extraordinario pero también forma parte del trabajo que se realiza todos los días, de que se prioriza la inclusión, con colegiaturas que pueden ser una opción para todos al cobrarse mil 200 pesos por cuatrimestre y se hacen excepciones.