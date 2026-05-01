$!Abre sus puertas la Feria Regional Ganadera Elota 2026

LA CRUZ, Elota._ Autoridades estatales y municipales, encabezadas por el presidente municipal de Elota, Richard Millán Vázquez, inauguraron la Feria Regional Ganadera Elota 2026, en su edición número 39, consolidándose como una de las celebraciones más esperadas por las familias del municipio y la región.

Este 1, 2 y 3 de mayo, los asistentes podrán disfrutar de una amplia cartelera musical, festivales culturales, juegos mecánicos, corredor gastronómico y exposición de ganado, en un ambiente familiar que promueve la convivencia y el desarrollo económico local, dijeron en un comunicado. Durante su mensaje, Richard Millán destacó la importancia de este tipo de eventos para fortalecer el tejido social y apoyar a los emprendedores del municipio. “Una de las principales ideas de estos eventos es que haya una convivencia sana, una convivencia familiar, devolverles la alegría a los ciudadanos y que a las y los emprendedores les vaya bien, que se detone la economía de nuestro municipio”, expresó.

Por su parte, la subsecretaria de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico de Sinaloa, Celia Jáuregui Ibarra, resaltó que la feria es resultado del trabajo coordinado entre autoridades y sociedad, invitando a la población a disfrutar de las riquezas del estado. “Sigamos disfrutando de las cosas buenas que nos da Sinaloa, hay que presumir que el trabajo en equipo siempre da frutos y hay que compartir la bonanza de este trabajo que hacemos juntos en beneficio de todos los elotenses”, señaló. El presidente de la Asociación Ganadera Local de Elota, Carlos Rojo Lamarque, exhortó a la ciudadanía a asistir y disfrutar de las actividades en un ambiente totalmente familiar. Tras el corte de listón inaugural, las autoridades dieron la bienvenida a niñas y niños del municipio, quienes participaron en el festejo por el Día de la Niñez, donde recibieron dulces, alimentos y formaron parte de una rifa de regalos, siendo consentidos de manera especial.