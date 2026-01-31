$!Abre sus puertas la tradicional Feria del Ostión 2026 en Elota

CELESTINO GAZCA, Elota._ Con una nutrida asistencia y un ambiente de fiesta, dio inicio este sábado la Octava Edición de la Feria del Ostión “El tesoro bajo el mar”, uno de los eventos más esperados de la región, que reúne lo mejor de la gastronomía, la cultura y la tradición en la playa de Celestino Gazca. Autoridades estatales y municipales, encabezadas por la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, y el Alcalde de Elota, Richard Millán Vázquez, realizaron el tradicional corte de listón, marcando el arranque oficial de esta celebración que se desarrollará este sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero.

La Feria del Ostión tiene como principal objetivo fortalecer la economía local, respaldar a pescadores, comerciantes y prestadores de servicios, así como promover la riqueza gastronómica y cultural de Elota, en un entorno totalmente familiar. Durante los dos días de festejo, los asistentes podrán disfrutar de una amplia muestra gastronómica con platillos elaborados a base de ostión y otros mariscos frescos de la región, además de un variado programa que incluye actividades deportivas, culturales y recreativas, concursos, exhibiciones, juegos mecánicos y presentaciones artísticas y musicales gratuitas.

En el evento inaugural, el Alcalde Richard Millán Vázquez destacó que esta tradicional feria representa un importante detonante para el desarrollo económico del municipio, por lo que hizo una invitación a la población elotense y a visitantes de otros municipios y estados a disfrutar de esta gran fiesta. “Como Presidente Municipal me siento orgulloso de tener a tanta gente aquí disfrutando de este magnífico evento, espero que lo disfrutemos. Hay que disfrutar de esta gastronomía, de la riqueza que tenemos en nuestro municipio de Elota”, expresó. Asimismo, agradeció el respaldo del Gobernador Rubén Rocha Moya por su permanente apoyo y disposición para impulsar el desarrollo del municipio.

Por su parte, la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, resaltó que la gastronomía es un eje fundamental del turismo, reconociendo a Celestino Gazca como un destino que ofrece experiencias únicas tanto a locales como a visitantes. En ese sentido, anunció que durante 2026 esta playa será impulsada de manera especial a través del programa “Enamórate de Sinaloa”. “Esta Feria del Ostión viene a repuntar, a impulsar esta gran actividad, dar a conocer también a Elota... esta es una fiesta para ustedes, así que a disfrutarla, de parte de la Secretaría de Turismo y del Gobernador del Estado, doctor Rubén Rocha Moya, saben que cuentan con una gran aliada para seguir impulsando el turismo en Sinaloa”, expresó la funcionaria estatal.