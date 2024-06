ESCUINAPA._ Una pareja resultó con lesiones tras un percance vial entre una moto y un tráiler en el centro de Escuinapa.

Los lesionados son Hugo Iván “N”, de 20 años, con domicilio en el centro de la ciudad y Marieli Miranda, de 22 años, con domicilio en la colonia Insurgentes, se informó.

Estos viajaban en una motocicleta marca Italika negra, conducida por el joven, la cual chocó al parecer con un tráiler en las calles Francisco Pérez y Francisco I Madero.

Los lesionados quedaron tirados en el lugar y se presume que el conductor del otro vehículo participante huyó del sitio; no se definió quién tuvo la responsabilidad del hecho.

Al lugar llegaron elementos de Seguridad Pública, Tránsito Municipal, Protección Civil y Cruz Roja, quienes atendieron a los lesionados y los trasladaron al Hospital General.

El muchacho presentaba lesiones que parecían severas, pero de acuerdo a las autoridades, estas no fueron de gravedad al no tener fractura, por lo que no fue trasladado a Mazatlán.