$!Accidente en la Tepic-Mazatlán deja dos muertos y siete heridos; viajaban menores y un bebé

ROSARIO. _ Dos personas fallecidas y siete lesionadas, entre ellas tres menores de edad, es el saldo preliminar de la salida de camino de una camioneta que transportaba jornaleros agrícolas migrantes, registrada sobre la autopista Tepic-Mazatlán, en el municipio de Rosario, al sur de Sinaloa. Entre los lesionados se encuentran un bebé de aproximadamente seis meses de edad y dos menores más. Asimismo, una joven y un adulto presentan heridas de gravedad.

Hasta el momento, las personas fallecidas no han sido identificadas. Se informó que se trata de un hombre y una mujer, quienes perdieron la vida en el lugar del accidente. El percance fue reportado alrededor de las 5:45 horas de este martes, a la altura del kilómetro 201 de la autopista Tepic-Mazatlán, aproximadamente a un kilómetro de la caseta de cobro ubicada en la cabecera municipal de Rosario.

La unidad involucrada es una camioneta Ford Lobo, color tinto, con placas de circulación 0NA-2A-42-11-B, que había sido acondicionada para el traslado de trabajadores agrícolas. De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta circulaba de norte a sur cuando presuntamente fue alcanzada por otro vehículo, situación que habría provocado que el conductor perdiera el control del volante y saliera de la carpeta asfáltica.

Tras recibir el reporte, al sitio acudieron paramédicos de la ambulancia de la autopista, elementos de Protección Civil y Cruz Roja, así como agentes de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes brindaron atención a los sobrevivientes. Debido a que varios de los ocupantes quedaron atrapados entre los fierros retorcidos de la unidad, los cuerpos de auxilio utilizaron equipo hidráulico, conocido como “quijadas de la vida”, para liberarlos. Sin embargo, un hombre y una mujer fallecieron en el lugar.

De manera extraoficial, trascendió que los ocupantes de la camioneta son originarios del estado de Guerrero y que se dirigían a un campo agrícola en Chihuahua para trabajar. No obstante, esta información no ha sido confirmada por las autoridades. Los seis sobrevivientes fueron trasladados de emergencia al Hospital Integral IMSS-Bienestar de Rosario para brindarles primeros auxilios y posteriormente fueron trasladaos a Mazatlán para recibir atención médica debido a las lesiones que presentaban.