El Sur
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Lesionados graves

Accidente en Rosario: vuelca camioneta en carretera a Agua Verde y deja cuatro lesionados

El percance ocurrió cuando la unidad salió del camino y terminó volcada, generando una rápida movilización de cuerpos de auxilio para rescatar a los ocupantes atrapados
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
02/07/2026 13:15
02/07/2026 13:15

ROSARIO. _ Cuatro personas resultaron con lesiones de consideración, entre ellas una menor de edad, tras la volcadura de una camioneta sobre la carretera estatal a Agua Verde, en el municipio de Rosario. El accidente dejó además miles de pesos en daños materiales.

De acuerdo con el reporte, el percance fue notificado a las autoridades alrededor de las 11:00 horas, en el tramo carretero comprendido entre las comunidades de La Estación y Los Ojitos.

Los lesionados fueron identificados como María Luisa “G”, de 34 años; Melisa “G”, de 6; Luis Antonio “G”, de 22; y María de los Ángeles “D”, de 30 años, todos con domicilio en la comunidad de Cajón Ojo de Agua 2, conocida como “El Cerro”.

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Las víctimas viajaban en una camioneta Oldsmobile Bravada color negro, con placas de circulación AHN-43-98 del estado de Baja California.

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública, Protección Civil, Cruz Roja y Tránsito Municipal, quienes brindaron auxilio a los ocupantes, ya que algunos quedaron atrapados en el interior del vehículo.

Posteriormente, los cuatro lesionados fueron trasladados al Hospital Integral IMSS-Bienestar de la cabecera municipal para recibir atención médica.

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Elementos de Tránsito Municipal realizaron las diligencias correspondientes y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad siniestrada.

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