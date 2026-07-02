$!Accidente en Rosario: vuelca camioneta en carretera a Agua Verde y deja cuatro lesionados

ROSARIO. _ Cuatro personas resultaron con lesiones de consideración, entre ellas una menor de edad, tras la volcadura de una camioneta sobre la carretera estatal a Agua Verde, en el municipio de Rosario. El accidente dejó además miles de pesos en daños materiales.

De acuerdo con el reporte, el percance fue notificado a las autoridades alrededor de las 11:00 horas, en el tramo carretero comprendido entre las comunidades de La Estación y Los Ojitos.

Los lesionados fueron identificados como María Luisa “G”, de 34 años; Melisa “G”, de 6; Luis Antonio “G”, de 22; y María de los Ángeles “D”, de 30 años, todos con domicilio en la comunidad de Cajón Ojo de Agua 2, conocida como “El Cerro”.