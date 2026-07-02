$!Accidente en Rosario: vuelca camioneta en carretera a Agua Verde y deja cuatro lesionados

ROSARIO. _ Cuatro personas resultaron con lesiones de consideración, entre ellas una menor de edad, tras la volcadura de una camioneta sobre la carretera estatal a Agua Verde, en el municipio de Rosario. El accidente dejó además miles de pesos en daños materiales.
De acuerdo con el reporte, el percance fue notificado a las autoridades alrededor de las 11:00 horas, en el tramo carretero comprendido entre las comunidades de La Estación y Los Ojitos.
Los lesionados fueron identificados como María Luisa “G”, de 34 años; Melisa “G”, de 6; Luis Antonio “G”, de 22; y María de los Ángeles “D”, de 30 años, todos con domicilio en la comunidad de Cajón Ojo de Agua 2, conocida como “El Cerro”.
Las víctimas viajaban en una camioneta Oldsmobile Bravada color negro, con placas de circulación AHN-43-98 del estado de Baja California.
Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública, Protección Civil, Cruz Roja y Tránsito Municipal, quienes brindaron auxilio a los ocupantes, ya que algunos quedaron atrapados en el interior del vehículo.
Posteriormente, los cuatro lesionados fueron trasladados al Hospital Integral IMSS-Bienestar de la cabecera municipal para recibir atención médica.
Elementos de Tránsito Municipal realizaron las diligencias correspondientes y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad siniestrada.