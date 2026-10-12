$!Activan en Concordia el Consejo de Protección Civil y habilitan cinco refugios ante huracán Simon

CONCORDIA._ El Gobierno Municipal de Concordia refuerza medidas preventivas ante la posible llegada del huracán Simon, se activó el Consejo Municipal de Protección Civil y habilitó cinco refugios temporales en la cabecera municipal, como parte de las acciones preventivas ante los efectos del huracán Simón.

A través de un comunicado, se informó que por instrucciones del Presidente municipal, Óscar Zamudio Pérez, desde el pasado viernes 09 de octubre encabezó la Sesión Extraordinaria del Consejo, donde se definieron las estrategias de atención, vigilancia y capacidad de respuesta tanto en la cabecera como en las comunidades de la zona rural.

El Alcalde instruyó a todas las áreas operativas a mantener guardia permanente para garantizar la atención oportuna a la población.

“Seguimos trabajando nosotros desde el Ayuntamiento, Seguridad Pública, DIF Municipal y la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Concordia, vamos a estar permanentemente alerta para lo que acontezca con este huracán”, subrayó Óscar Zamudio.