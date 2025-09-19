$!Activan en Escuinapa simulacro contra sismos

ESCUINAPA._ La alerta sísmica empezó a sonar en celulares y también las sirenas de diversas corporaciones de auxilio. El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental junto con elementos de Protección Civil recorrieron los pasillos del Palacio Municipal llamando a desalojar el área, ante la alerta de sismo, dos lesionados estaban entre las personas, uno por lesiones, uno más por “golpe de calor”.

Así se vivió el día nacional de Protección Civil, el sismo de hace 40 años al que no “escaparon” los escuinapenses que perdieron a jóvenes que estudiaban en Ciudad de México o que radica en ese lugar, precisó el Alcalde ”México cambió radicalmente, fue una conflagración en lo que si uno busca siempre vamos a encontrar a muchos deudos directos de ese sismo, en el caso particular, un hermano de mi mamá, mi tío Roberto Simental ahí falleció, ustedes saben también que varios escuinapenses fallecieron”, dijo Siempre se conocerá a la ciudad que se vaya como se perdieron a personas cercanas, lo que queda de lección es que la naturaleza es intensa, se han tenido consideraciones para mejorar edificaciones.