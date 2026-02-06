Acude rastreadora a sitio de supuesta fosa clandestina en Concordia en busca de información de su nieto

La señora María Victoria acudió la tarde de este viernes a las inmediaciones de la supuesta fosa clandestina en busca de información de su nieto Valfre Yair, desaparecido desde el 14 de noviembre del 2024 en Mazatlán, pero nadie le ha proporcionado información.

“Este 14 de noviembre del 2025 cumplió ya un año el niño desaparecido ahí en Santa Teresa, allá en Mazatlán”, dijo la señora María Victoria en el lugar donde inicia una brecha que conduce a la parcela donde presuntamente se encuentran varios cuerpos humanos inhumados clandestinamente a unos 3 kilómetros al sur de la comunidad de El Verde.

“A eso venimos, a ver si tenemos razón del niño, lo que menos queríamos era buscarlo así, en estas condiciones, 16 años tenía”, expresó.

La integrante del Colectivo de Rastreadoras Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos, añadió que lo que más quisiera es que le hubieran devuelto con vida a su nieto.

“Entonces ya no me queda más que buscarlo como sea, ya lo que queremos es tener pues una tranquilidad porque esto es un sufrimiento muy feo porque no sabes si vive, si muere, en qué condiciones está”, continuó con la voz entrecortada por no conocer el paradero de su nieto.

“Esto es peor a que te lo maten y te lo dejen tirado ahí porque ya tienes el consuelo de decir aquí está, pero así como tenemos al niño pues no sabemos y es peor, es más sufrimiento ésto”.

En el lugar ninguna autoridad le ha brindado ninguna información.

De hecho todo el operativo y las diligencias en la presunta fosa clandestina se realizan de manera hermética, ninguna autoridad informa algo al respecto.