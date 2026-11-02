$!Acuden familias para atender a sus difuntos al Panteón Municipal de Rosario

ROSARIO._ Con el objetivo de atender a sus fieles difuntos en este Día de Muertos, como es tradición, familias se dieron cita en el Panteón San Juan.

Desde las 6:00 horas se registró el inicio de afluencia de personas de todas las edades al camposanto ubicado en la cabecera municipal.

Se informó que el camposanto no ha lucido lleno, sino ha contado rachas de arribo de visitantes que acuden a este día para conmemorar a los que se adelantaron en el camino.