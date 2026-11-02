El Sur
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Conmemoración

Acuden familias para atender a sus difuntos al Panteón Municipal de Rosario

En el transcurso de la mañana asisten a celebrar el Día de Muertos con la colocación de arreglos florales
Hugo Gómez |
02/11/2026 13:04
02/11/2026 13:04

ROSARIO._ Con el objetivo de atender a sus fieles difuntos en este Día de Muertos, como es tradición, familias se dieron cita en el Panteón San Juan.

Desde las 6:00 horas se registró el inicio de afluencia de personas de todas las edades al camposanto ubicado en la cabecera municipal.

Se informó que el camposanto no ha lucido lleno, sino ha contado rachas de arribo de visitantes que acuden a este día para conmemorar a los que se adelantaron en el camino.

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Esta celebración ha pasado entre colocación de flores, veladoras, plegarias y limpieza de tumbas por parte de hombres y mujeres de todas las edades.

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Asimismo los vecinos señalaron el estado de abandono de tumbas antiguas, cuyo valor arquitectónico se destacó está en evidente deterioro.

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Ante el fenómeno de robo, familias optaron por pegar arreglos florales y jarrones que afirmaron adquirieron con mucho sacrificio para que terminen en otras tumbas.

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