Acudirán Semarnat y Trabajo a hacer las auditorías en mina Santa Fe de Rosario: Velázquez Alzúa

Después de que concluyan los trabajos de rescate de los cuatro mineros que quedaron atrapados, acudirá personal de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Trabajo y Previsión Social a hacer las auditorías de lo que sucedió en la presa de jales de la mina Santa Fe, ubicada en el municipio del Rosario, manifestó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

“Acuérdense que nosotros nos concentramos en el rescate, evidentemente la Semarnat y del Trabajo vendrán a hacer las auditorías y a hacer una evaluación de lo que sucedió en la presa de jales y ellos van a determinar el futuro y es la tarea de ellos, no mía”, agregó Velázquez Alzúa.

Lo anterior ante la pregunta de si se tendrá que reforzar la seguridad en las minas para prevenir futuros accidentes como el que ocurrió en este lugar.

El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, dijo que este tema es algo del que él muy poco podría opinar.

“Ese es un tema que poco podría opinar porque conozco poco el tema de cómo funciona”, añadió.