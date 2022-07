Acueducto que lleva agua a Escuinapa ya está obsoleto, admite Jumapae; era para 20 años y ya lleva 40

ESCUINAPA. _ Los sistemas de agua potable que van al valle y a la ciudad desde el río Baluarte han quedado rebasados para dar servicio a la población, por lo que la solución a la falta de abasto no puede ser inmediata, se requieren nuevos proyectos, manifestó el Gerente de la Jumapae.

Aunque los pozos de los acueductos pueden generar el agua para dar una mayor cantidad de litros, el sistema electromecánico y la tubería no lo soportarían, pues fueron proyectos hechos hace más de 3 décadas, cuando había una población menor.

“El acueducto a Teacapán fue hecho hace casi 40 años, un proyecto que se hace para 30 años quiere decir que está rebasado en el sistema eléctrico, mecánico, el rebombeo funciona porque se le da mantenimiento, el proyecto es obsoleto en el 87 u 88 que se inauguró población era 30 por ciento menos a la que se tiene ahorita, igual ocurre con el acueducto Baluarte-Escuinapa”, dijo Marco Acosta Salazar.

Informó que, mientras la demanda de agua crece, el sistema sigue enviando la misma cantidad de agua o un poco más como se había pronosticado para 2 décadas en el sistema, pero no para más de 30 o 40 años que han pasado.

Comunidades como Isla del Bosque y Palmito del Verde han crecido de manera exponencial debido al arribo de jornaleros, mientras que se suma a esta necesidad de agua las industrias que antes no se tenían en el municipio.

“La cantidad de agua que se calculó proviera es insuficiente. Aunque quisiera mandar más agua, no me lo permite, grosor de tubería, no me lo permite, edad de los sistemas tampoco me lo permitirá porque tronaría sistema, entonces cuando todo está bien en las tuberías, en los motores, damos agua suficiente que la gente está acostumbrada a tener no la que necesita realmente”, dijo.

El sistema rebombea 70 litros por segundo al valle del municipio, cuando deberían ser más de 100 litros por segundo, debido a que la población ha crecido mucho.

En el caso de la ciudad se rebombean 110 litros de agua por segundo, cuando la necesidad es de alrededor de 150 litros por segundo, sumando además, que ha crecido el número de industrias de empaques a las que también ese acueducto da servicio.

“Hace más de 30 años se hizo el proyecto del acueducto Baluarte-Escuinapa, pero pasa que proyectas uso de agua es para habitantes del pueblo, no para la industria, que ésta también ha crecido, el agua es insuficiente y éste no es un problema que se resuelve de la noche a la mañana”, dijo.

Los sistemas de agua potable tanto el Baluarte-Teacapán como el Baluarte-Escuinapa requieren reproyectarse, que tengan en lo mecánico, en lo eléctrico en la tubería la posibilidad de generar los litros de agua que se requieren en esas zonas, que tengan la conducción adecuada para que no se afecte, pues esa agua sí la generan los pozos.

A la vez la Jumapae deberá iniciar proyectos que hagan que se tenga una mejor distribución de agua potable, lo cual puede ser que se considere echar a andar algunos lugares que en antaño se utilizaban como son tanques elevados que se les dejo de dar mantenimiento pero que pueden ser usados.

“Pudiéramos acomodar planta potabilizadora que se tenia hace 30 años, en el cerro frente a la capilla del Gallo, esa toma de agua, no esta en condiciones, pero esa zona podrá habilitarse y reutilizar un nuevo tanque para Escuinapa, soluciones debemos buscar”, señaló.