“El Director (Marco Antonio Arias) empezó a decir que las alumnas que pusieron en el tendedero las acusaciones eran unas maleducadas, groseras y que quien quitara las cartulinas colocadas en la escuela iban a tener puntos o pasar con 10, eso me parece inapropiado de una autoridad”, dijo una madre de familia.

De acuerdo a alumnos entrevistados por Noroeste, llegó un punto en que los golpes se hicieron presentes, pues en el intento de evitar que se quitaran los carteles, empezaron a forcejear y a pegarse entre ellos.

“A una amiga le pasó eso (de ser acosada) cuando empezaron a quitar las cartulinas, me metí para que no lo hicieran y me golpearon (se señala la cara), igual yo respondí”, dijo un alumno.

La manifestación en la plaza cívica se empezó a salir de control y finalmente los alumnos fueron dispersados, pero algunos grupos se mantuvieron fuera de las aulas debido al problema que se estaba presentando.