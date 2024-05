EL ROSARIO._ Además de propuestas como mejoras en servicios públicos, salud e infraestructura, tres de los cinco aspirantes a la Alcaldía de Rosario, presentes en un debate, lamentaron el estado de abandono en que se encuentra el municipio, además de reprobar la ausencia de la aspirante de Morena.

Aunque no se mencionó el nombre de la candidata ausente, se sugirió que se trata de Claudia Liliana Valdez Aguilar, ya que va por la reelección en el cargo de Alcaldesa y no acudió para efectuar su cierre de campaña media hora antes que la hora estipulada para el debate, que tuvo lugar a las 16:00 horas en el salón de eventos “Morelos”, con Jesús Antonio Muñoz Valdez como moderador.

No obstante, no fue la única aspirante que no se presentó, también no acudió al evento la representante de Movimiento Ciudadano, Rosario Cortez.