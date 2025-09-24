Adelantarán recursos de participaciones a inicio de mes: Tesorero

ESCUINAPA._ Aunque de momento no habrá apoyos extraordinarios por parte del Gobierno del Estado, se les adelantarán recursos de las participaciones a principio de mes, informó el Tesorero Trinidad Ibarra Martínez.

“No dijeron que nos apoyaran en el sentido de las participaciones, no va a ser un préstamo para no comprometer las finanzas del municipio, porque ya se tiene uno, ese se termina de pagar en diciembre, lo que se hará es que al principio de cada mes nos apoyaran con el adelanto de un mes de las participaciones”, dijo.

Ese fue el acuerdo que hicieron en finanzas, con ese recurso les permitirá ir pagando salarios, convenios y pagos necesarios para que la Comuna no tenga problemas en su funcionamiento.

Serán 5 millones de pesos que les llegará los primeros días de cada mes, aparte de lo que llega de participaciones a fin de mes, precisó.

“Habrá un detallito en cuestión del pago de nómina al fin de cada mes, porque tal vez no nos alcance para pagar el día 30 o 31 pero quedará saldado del 1 al 5 de mes siguiente”, dijo.

Es lo que más tardarán en pagar nóminas, pero es seguro que será el pago, indicó, es la manera en que estarán seguras las nóminas.

Este mes las participaciones bajaron a 6 o 7 millones de pesos, pero lo que llegan son alrededor de 11 millones y será ese recurso faltante el que se les dará a inicio de mes, en los primeros siguientes días del mes siguiente.

Serán los mismos ingresos, pero la ayuda será de un adelanto de esas participaciones a principio de mes, precisó.

En cuanto a los aguinaldos estos son seguros, pues ya se tiene un ahorro para ello, en cuanto a lo de Fortamun también se está haciendo un ahorro.

Ibarra Martínez considera que el recurso sí alcanzará, ya en enero llevarán números a Gobierno del Estado para quizá reestructurar un préstamo de adelantó de participaciones para pagarse en los primeros meses del año que es cuando se tiene más entrada de recursos y no estar batallando el resto del año.