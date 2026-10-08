Adeudos a jubilados de Jumapae corresponde a años anteriores, aclara gerente

ESCUINAPA._ Los adeudos que reclaman trabajadores pensionados y jubilados de Jumapae están relacionados con meses o años pasados, indicó el gerente de Jumapae, Julián Isidro Astorga García.

Indicó que en lo que lleva al frente de la paramunicipal ha buscado ir pagando cada quincena a trabajadores activos, pensionados y jubilados, para poder ir equilibrando las finanzas.

“Hemos tenido acercamiento con el grupo que conforma Alma Polanco, se les ha comentado y aclarado de que como a muchos trabajadores jubilados, les deben quincenas pendientes de años anteriores, para ser exactos 2023, 2024 que tienen sueldos pendientes que son los que reclaman, son los que tienen demandados y a ellos como parte patronal les han llegado notificaciones de los tribunales pidiendo que paguen pero no hay recursos”, indicó.

Han hecho lo que pueden, dijo, intentando resolver pero no han podido pagar adeudos anteriores.

“Se les está pagando la quincena, hemos tenido retraso de uno o dos días pero se les está pagando en tiempo y forma, reclaman lo de años anteriores”, señaló.

Reconocen que sí hay un pendiente de pago, el tema lo han platicado ya con los regidores que han pedido una explicación a esos adeudos pero tienen que cotejar documentos, pues ellos como trabajadores presentan unos documentos y no coinciden con los de Jumapae.

Es el caso de Alma Polanco, quien tiene algunos pagos acreditados de algunas prestaciones, pero ella señala que aún se les debe, por lo que hay que revisar junto con los abogados este tema.

Hace una semana los trabajadores acudieron al Cabildo para pedir que se les pagará lo que se les adeuda y pidiendo que se les respete pues por años estuvieron laborando para la Jumapae y merecen respeto.