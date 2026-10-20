$!Adjudica Elota $7.6 millones para techos firmes y dos parques públicos; cada licitación solo tuvo una empresa participante

El Ayuntamiento de Elota adjudicó tres contratos por un monto conjunto de 7 millones 613 mil 736.13 pesos para la construcción de 50 techos firmes y dos parques públicos en las comunidades de Ejido Culiacán y Emiliano Zapata, de acuerdo con las actas de fallo de las licitaciones realizadas entre el 29 de septiembre y el 7 de octubre de 2026.
Los contratos fueron asignados a Construcciones Civiles y Electromecánicas Zare, S.A. de C.V.; Grupo Constructor Zasaqui, S.A. de C.V.; y Comercializadora Niroca, S.A. de C.V.
En los tres procedimientos se recibió y aceptó una sola propuesta, según los documentos. Ninguna fue desechada durante la revisión técnica y económica, por lo que cada empresa fue declarada ganadora al considerarse que su oferta era solvente y conveniente para el Ayuntamiento.
Las obras serán financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), correspondiente al ejercicio fiscal 2026.
El contrato de mayor monto corresponde a la construcción de 50 acciones de techos firmes en diversas comunidades de Elota, adjudicado a Construcciones Civiles y Electromecánicas Zare por 2 millones 802 mil 124.97 pesos, IVA incluido.
El presupuesto autorizado para esta obra fue de 2 millones 804 mil 10.32 pesos, por lo que la adjudicación quedó mil 885.35 pesos por debajo del monto previsto.
De acuerdo con el acta de fallo del concurso DDUOSP-LP-002-2026, la empresa obtuvo 47 puntos de un máximo de 50 en la evaluación técnica. El plazo de ejecución establecido fue de 79 días naturales, del 1 de octubre al 18 de diciembre de 2026.
Dos parques públicos
Los otros dos contratos corresponden a la construcción de parques públicos para el esparcimiento y la convivencia comunitaria en Ejido Culiacán y Emiliano Zapata.
Para el parque de Ejido Culiacán, el Ayuntamiento adjudicó el contrato a Grupo Constructor Zasaqui, S.A. de C.V., por 2 millones 327 mil 331.29 pesos, IVA incluido.
El presupuesto autorizado para este proyecto fue de 2 millones 331 mil 310.96 pesos, una diferencia de 3 mil 979.67 pesos respecto al monto adjudicado.
La empresa obtuvo 48 puntos en la evaluación técnica, de acuerdo con el acta de fallo del 1 de octubre. El plazo de ejecución previsto fue de 75 días naturales, del 5 de octubre al 18 de diciembre de 2026.
El documento identifica el concurso como DDUOSP-LP-003-2028, aunque el contrato adjudicado aparece con el número DDUOSP-LP-003-2026. Esta diferencia deberá aclararse para determinar si se trata de un error de captura o de otra inconsistencia documental.
En tanto, el parque público de la comunidad de Emiliano Zapata fue adjudicado a Comercializadora Niroca, S.A. de C.V., por 2 millones 484 mil 279.87 pesos, con el impuesto al valor agregado incluido.
El monto autorizado para esta obra fue de 2 millones 500 mil pesos, de manera que la adjudicación quedó 15 mil 720.13 pesos por debajo del presupuesto previsto.
La empresa obtuvo 39 puntos en la revisión técnica, apenas 1.5 puntos por encima del mínimo requerido de 37.5. El contrato estableció un periodo de ejecución de 68 días naturales, del 12 de octubre al 18 de diciembre de 2026.
Una sola propuesta por concurso
En cada procedimiento se aceptó una sola propuesta técnica y económica, sin que se reportaran ofertas desechadas. Las actas no incluyen información que permita establecer si otras empresas adquirieron las bases, manifestaron interés o decidieron no participar.