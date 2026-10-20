$!Adjudica Elota $7.6 millones para techos firmes y dos parques públicos; cada licitación solo tuvo una empresa participante

El Ayuntamiento de Elota adjudicó tres contratos por un monto conjunto de 7 millones 613 mil 736.13 pesos para la construcción de 50 techos firmes y dos parques públicos en las comunidades de Ejido Culiacán y Emiliano Zapata, de acuerdo con las actas de fallo de las licitaciones realizadas entre el 29 de septiembre y el 7 de octubre de 2026.

Los contratos fueron asignados a Construcciones Civiles y Electromecánicas Zare, S.A. de C.V.; Grupo Constructor Zasaqui, S.A. de C.V.; y Comercializadora Niroca, S.A. de C.V.

En los tres procedimientos se recibió y aceptó una sola propuesta, según los documentos. Ninguna fue desechada durante la revisión técnica y económica, por lo que cada empresa fue declarada ganadora al considerarse que su oferta era solvente y conveniente para el Ayuntamiento.

Las obras serán financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

El contrato de mayor monto corresponde a la construcción de 50 acciones de techos firmes en diversas comunidades de Elota, adjudicado a Construcciones Civiles y Electromecánicas Zare por 2 millones 802 mil 124.97 pesos, IVA incluido.

El presupuesto autorizado para esta obra fue de 2 millones 804 mil 10.32 pesos, por lo que la adjudicación quedó mil 885.35 pesos por debajo del monto previsto.

De acuerdo con el acta de fallo del concurso DDUOSP-LP-002-2026, la empresa obtuvo 47 puntos de un máximo de 50 en la evaluación técnica. El plazo de ejecución establecido fue de 79 días naturales, del 1 de octubre al 18 de diciembre de 2026.