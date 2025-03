Admite Alcalde de Escuinapa que administración no está funcionando de manera correcta

ESCUINAPA. _Ninguna área está funcionando de manera correcta, admitió el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, quien dijo que espera que la administración pública empiece a mejorar después del primer semestre de este año.

“Ninguna área está funcionando bien, unas a medias y otras a cuarto de gas, esperamos que la maquinaria empiece a funcionar mejor”, dijo ante preguntas de Noroeste sobre sus dependencias municipales.

El Alcalde indicó que se está haciendo un esfuerzo importante de trabajo en estos primeros 100 días de Gobierno, la misma sociedad lo ha visto y se lo ha manifestado.

Pero reconoció que las dependencias no están trabajando al 100 por ciento en sus áreas, les falta cosas por hacer, pero considera que pronto se avanzara en ellas.

“Espero que a fines del primer semestre (se acomoden) esto por allá pasando las playas, ya veamos un Gobierno con los pies no tan ‘aguados’ no tan de ‘barro’, sino más sólido, no es poca cosa lo que falta por hacer, somos fuertes las escuinapenses y los escuinapenses que los retos”, dijo.

El Alcalde indicó que el informe que está dando en las comunidades por los 100 días de Gobierno es una permanente rendición de cuentas, como lo hace a través del programa de los “diálogos con la comunidad” que realiza de manera periódica, pero este primer informe es más formal sobre las acciones que se han hecho y el servicio que se está dando.

Y lo que están buscando es que como Gobierno se resuelva lo prioritario, aunque no puede dejar de lado que hay asuntos que se necesitan atender y trabajar los proyectos futuros.

Uno de los temas prioritarios es el agua, precisó, aunque se ha trabajado no se puede ser triunfalistas porque aún falta mucho por hacer, mejorar la infraestructura, los equipos, entre otras cosas.