Admite Alcalde de Escuinapa que prevalece desánimo en la población por violencia

ESCUINAPA._ La realidad de Escuinapa es que existe un desánimo en la población, desde la primera comunidad hasta la última, admitió el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“Aquí estamos de nuevo (después de estar enfermo de Covid), bendito sea el Señor, con la triste realidad, desánimo escuinapense del Rincón (del Verde) a La Concha y de Teacapán hasta Pueblo Nuevo, ¿por qué? Por lo que estamos viendo, feminicidios, agresiones, algo a lo que la sociedad de Escuinapa no estamos acostumbrados”, dijo.

Cada autoridad debe retomar el papel, haciendo cada uno lo suyo, expuso, en su caso la Federación debe hacer lo suyo y siempre se ha constado con su apoyo.

“Quién sabe cuándo podamos tener un control de la violencia extrema, yo quisiera que fuera ya para ayer, pero ahí está, ahí está”, expresó.

Díaz Simental lamentó que el Municipio esté por encima de ciudades grandes en casos como los feminicidios, uno de los cuales corresponde a una trabajadora del Ayuntamiento, lo que ha influido en el desánimo de los trabajadores, incluyéndole.

“El desánimo es total ¿cómo va a estar uno?... mataron a una trabajadora sindicalizada, no la metí a trabajar yo, muy responsable, respetuosa, no era grosera, yo no entiendo, ¿o la confundieron? Para mí es inexplicable”, manifestó.

El trabajo en seguridad le corresponde a la Federación al ser delitos de alto impacto, insistió, el Municipio no tiene la capacidad y podría ser sancionado en caso de intervenir en esos asuntos.

Indicó que la Gobernadora, Graciela Domínguez Nava, y la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, están al pendiente de todos los asuntos del Municipio y hay un contacto permanente con ellos.