$!Adornan Parroquia San Francisco de Asís e instalan nueva campana en Escuinapa

ESCUINAPA._ Los alrededores de la Parroquia San Francisco de Asís, en Escuinapa, fueron adornados antes de su festividad y se instaló una nueva campana para la celebración.

El jefe de la Dirección de Turismo, Gustavo Leonel Estrada Rivera, informó que en un corredor de la plazuela Ramón Corona se colocaron los denominados “ojos de Dios”, que forman parte de la cultura indígena y son un símbolo de protección.

“Quisimos embellecer el lugar previo a la festividad de San Francisco de Asís, representan un símbolo de protección”, dijo el funcionario.