$!Adornan Parroquia San Francisco de Asís e instalan nueva campana en Escuinapa

ESCUINAPA._ Los alrededores de la Parroquia San Francisco de Asís, en Escuinapa, fueron adornados antes de su festividad y se instaló una nueva campana para la celebración.
El jefe de la Dirección de Turismo, Gustavo Leonel Estrada Rivera, informó que en un corredor de la plazuela Ramón Corona se colocaron los denominados “ojos de Dios”, que forman parte de la cultura indígena y son un símbolo de protección.
“Quisimos embellecer el lugar previo a la festividad de San Francisco de Asís, representan un símbolo de protección”, dijo el funcionario.
Son alrededor de 130 símbolos que son cruces tejidas con hilos de colores, los cuales fueron elaborados por alumnos de la Universidad Tecnológica de Escuinapa y Turismo.
El jueves también se colocó una nueva campana en la torre de la Parroquia San Francisco de Asís, la cual fue comprada por los fieles católicos.