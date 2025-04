Adquiere Ayuntamiento de Escuinapa seguros de vida para policías y personal sindicalizado

ESCUINAPA._ Con dos pólizas de seguro con costo total de 1 millón de pesos se compraron seguros de vida para agentes de policía, personal sindicalizado y algunos empleados de confianza, informó la Tesorera Municipal, Isabel Ávila Oliva.

“Estuvimos batallando para un buen precio, para una apertura y una buena cobertura, encontramos una que se nos hizo bien”, dijo.

Las condiciones que se tienen en el ámbito de Seguridad Pública dificultó hasta cierto punto el encontrar la empresa adecuada, precisó, pues no es la misma situación para un empleado sindicalizado, funcionario público o agente de policía.

En el caso de la póliza para policías, el documento tuvo un costo total de 300 mil pesos y en el caso del demás personal asegurado fueron 700 mil pesos lo que se cobró.

Son dos pólizas distintas, pero el monto de seguro es por 150 mil pesos por invalidez total o permanente, así como por fallecimiento, el monto es el mismo para todas las personas.

La Tesorera informó que el gasto no pasa por Cabildo pues el monto por póliza no rebasa los 800 mil pesos, por lo que no requiere esa autorización, la empresa que vendió los seguros es HIR Seguros.

“Ellos ya están con seguro de vida desde el 27 de marzo, tendrán que acudir a firmar cada persona y determinar quienes serán sus beneficiarios, pero seguro ya tienen”, dijo.

Algunos agentes de policía habían señalado preocupación por la falta de seguros de vida, pues se venció el que se utilizo durante el año pasado durante este mes de marzo.