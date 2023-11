ESCUINAPA._ Con paso firme a pesar de su edad avanzada, Eleuterio de la Torre se paró frente a empleados de Jumapae y advirtió que los pobladores de Teacapán están pensando en tomar medidas para reclamar que se atienda el problema del desabasto de agua.

“Nada más vengo a decirles, el pueblo ya se está levantando, tenemos como un mes sin agua, están listos para irse a los arcos (entrada a Teacapán) para no dejar pasar a nadie y de ahí venirse a la Presidencia, el pueblo no aguanta sin agua”, señaló.

Están enfadados de estarse cooperando para comprar una pipa de agua entre todos, dijo, le han batallado todo este tiempo y simplemente no tienen respuestas para una solución.

Algunos vecinos han optado por excavar pozos y buscar de esta manera tener el líquido, pero el agua no sirve para el consumo, por lo que la desesperación aumenta.

“No soy político, yo no sé leer ni escribir, pero la gente me aprecia y por eso estoy aquí diciéndoles que solucionen, no podemos estar escarbando pozos, porque el agua no sirve, sale salada”, les señaló.

Y aunque los empleados le informaron que a través de redes sociales se había señalado la razón de la falta de agua, don Eleuterio solo insistió en que necesitaba el día en que llegue el agua, pues el pueblo es lo único que pide.

La gerente de Jumapae, Jazmín Ramos García, señaló que el problema de la falta de agua en la zona del valle es originado por trabajos que se están haciendo de la presa Santa María, al estarse metiendo tubería de gran grosor, justo por donde va la tubería que conecta el acueducto Baluarte-Teacapán.

“Se tuvo que tapar esa zona, porque pasan las tuberías grandes de los canales, que son de 20 a 30 pulgadas, tuvimos que parar todo, tuvimos un desperfecto en el motor del acueducto, pero, aunque lo reparemos, los trabajos continúan por parte de la constructora”, dijo.

Será hasta mediados de la próxima semana cuando el problema se resuelva y el abasto nuevamente se tenga para la zona del valle, informó.