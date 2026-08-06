$!Adultos mayores encontraron en ‘Casa de Día’ un segundo hogar, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Todos los días se celebra la vida en la “Casa de Día” del DIF municipal, un lugar donde adultos mayores han encontrado un segundo hogar. El día inicia con un desayuno, para dar paso a la actividad física, que puede incluir bailar, después, una colación, jugar lotería, tener clases en días escolares y después una comida, indicó Fabiola Barrón Crespo, encargada del lugar. “La ‘Casa de Día’, lleva un crecimiento de un 80 por ciento, iniciamos con tres personas y ahorita vienen entre 12 y 15 personas, hay unas personas que van trabajan y regresan a comer”, explicó.





Los adultos mayores llegan a las 8 de la mañana y se van a las 14:00 horas; cuando llegan desayunan, luego viene actividad física de 30 a 40 minutos, informó. En días escolares tienen clases de pintura, lunes, miércoles y viernes, también se les lee la biblia, informó Barrón Crespo. Ellos a su vez tienen actividades como juego de palabras, juego de pelota para estimular la motricidad y también platican de lo que les ha pasado en su vida, juegan con ganchos, entre otras actividades. “Ellos juegan a la lotería porque dicen que les sirve mucho para estimular su memoria, les hacemos monitoreo de presión, glucosa y cuidamos su alimentación”, dijo.





