Advierte Protección Civil de Escuinapa riesgos de inundaciones por basura

ESCUINAPA_ La basura sigue originando que en algunas colonias se azolven las corrientes, indicó el coordinador operativo de Protección Civil Erik Quintanilla Morales.

Indicó que durante la madrugada de este jueves se tuvieron lluvias de ligeras a moderadas, con algunas rachas de viento, las cuales no originaron problemas en la población.

“Los compañeros de la coordinación (Protección Civil) hicieron recorridos al finalizar la lluvia, nada más se encontraron con la situación de que hay algunas colonias que hay partes azolvadas debido a la cantidad de basura que la gente tira en la calle”, dijo.

La basura se acumula en las alcantarillas, aumentando el riesgo de inundaciones, precisó, y entre las zonas más afectadas son la colonias 13 de septiembre, Dámaso Murúa y 5 de Mayo.

La lluvia que se tuvo forma parte de la depresión tropical 14, que hace que haya lluvias y rachas fuertes.

Se espera que el viernes y sábado sean calurosos pero en la tarde noche podrían presentarse lluvias de nuevo, señaló.