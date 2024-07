EL ROSARIO._ Tras registrarse un deceso por ahogamiento en la zona de dragado en el río Baluarte, el coordinador de Protección Civil José Molina Ruiz, reconoció el peligro que hay en esta zona por lo que llamó a la ciudadanía a tomar las debidas previsiones.

“Son zonas peligrosas como están sacando material, hay pozos y pues a veces no se ven, se confían y si no saben nadar caen en ellos y ya no salen”, expuso.

Por eso reiteró el llamado a la ciudadanía a reforzar con la prevención las acciones que realiza su instancia.

“Tomar precauciones que si no saben como está de profundo la parte de las cribas o del río mejor no se metan y tener mucho cuidado con los niños porque son los más vulnerables”, dijo.

El funcionario municipal aseguró que desde el inicio del periodo vacacional se realizan rondines tanto en la zona del río como en las playas.

Así también, sostuvo que se ha detectado la presencia de menores de edad solos en el río.

“Hacerle un llamado a los padres que tengan más cuidado con sus niños porque como ahorita es temporada de vacaciones y se les hace fácil irse al río”.