$!Advierten ciudadanos en redes sociales boicotear Fiestas del Mar de Las Cabras si continúa Escuinapa sin agua potable

ESCUINAPA._ A seis días de que la cabecera municipal quedó sin servicio de agua potable, los ciudadanos llaman a tomar calles y hasta a boicotear las Fiestas del Mar de Las Cabras.

Se están visibilizando también carteles con llamados a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que tome en cuenta la situación de la ciudad.

“Presidenta voltee a ver a Escuinapa... Escuinapa ha sido saqueado por presidentes municipales que solo se sirvieron del pueblo”, se señala en un cartel que circula.