$!Advierten ciudadanos en redes sociales boicotear Fiestas del Mar de Las Cabras si continúa Escuinapa sin agua potable

ESCUINAPA._ A seis días de que la cabecera municipal quedó sin servicio de agua potable, los ciudadanos llaman a tomar calles y hasta a boicotear las Fiestas del Mar de Las Cabras.
Se están visibilizando también carteles con llamados a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que tome en cuenta la situación de la ciudad.
“Presidenta voltee a ver a Escuinapa... Escuinapa ha sido saqueado por presidentes municipales que solo se sirvieron del pueblo”, se señala en un cartel que circula.
Son seis días que Escuinapa se mantiene sin servicio de agua potable, en la mayor parte de los hogares, ya los aljibes se han vaciado, en comercios se está racionando el agua.
Esta es la mayor crisis política en materia social que el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental presenta en su gestión a un año y medio de estar al frente de la administración.
“Hagamos un plantón antes de que empiecen Las Cabras, que nos solucionen”, dijo un usuario de redes sociales.