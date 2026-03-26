$!Advierten crisis en Escuinapa ante poca floración en huertas de mango

ESCUINAPA._ La falta de floración en las huertas de Escuinapa mangos da un panorama desalentador, manifestó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.
“Es un panorama desalentador, ya solicitamos una entrevista o una visita con el Secretario del ramo Ismael Bello aquí en Escuinapa o ir para allá para buscarle una cuadratura al círculo”, dijo.
Se busca abordar el tema de manera múltiple, pues la falta de floración es evidente y un problema, manifestó, hay productores que incluso ven concluida la temporada de mango, precisó.
“La gran mayoría (productores) dan por concluido este periodo , dicen ‘ya perdimos’ completamente, no hay que hacer”, mencionó.
El problema es grave, advirtió, la economía de la región depende de la fruticultura, ya se lo ha planteado al Gobernador Rubén Rocha Moya.
Lo ha hecho de manera individual pero es importante que escuche a los productores, manifestó, pues aún esperan muchas reuniones con ellos, están en sesión permanente, precisó.
El Alcalde manifestó que el sábado pasado ya tuvieron una primera reunión con el sector y ahí se vio que se tienen muchos problemas, los empaques no han hecho compras de frutas y se prevé poca producción, manifestó.