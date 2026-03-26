$!Advierten crisis en Escuinapa ante poca floración en huertas de mango

ESCUINAPA._ La falta de floración en las huertas de Escuinapa mangos da un panorama desalentador, manifestó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“Es un panorama desalentador, ya solicitamos una entrevista o una visita con el Secretario del ramo Ismael Bello aquí en Escuinapa o ir para allá para buscarle una cuadratura al círculo”, dijo.

Se busca abordar el tema de manera múltiple, pues la falta de floración es evidente y un problema, manifestó, hay productores que incluso ven concluida la temporada de mango, precisó.

“La gran mayoría (productores) dan por concluido este periodo , dicen ‘ya perdimos’ completamente, no hay que hacer”, mencionó.