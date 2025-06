Advierten en Escuinapa ‘mano dura’ para comercialización de mango

ESCUINAPA._ Se aplicará la ley a quienes se sorprendan con mango robado, advirtió el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Hilario Javier Martinez Gómez.

”Quien traiga una arpilla o trae jaba en una moto o bicicleta con mango robado, no vamos a permitir que trasladen mangos así, hay que prohibir eso, es lo que debemos de cuidar”, dijo.

Se tienen que tomar medidas de manera drástica, a diferencia de otros años, asentó, se sabe cómo se tiene que circular con la fruta, como se debe entregar a los acopios.

”Vamos a ser drásticos con quién tengamos que ser drásticos, donde yo agarre un centro de acopio que esté comprando mango ‘arpillado’ vamos a cerrar el centro de acopio y vamos a decomisarles todo”, dijo

En temporadas pasadas le tocó detener personas haciendo este tipo de actos, pero el dueño del centro de acopio les manifestaba desconocer cómo era el proceso de compra.

Por lo que después de definirse los acuerdos con productores, empacadores y centros de acopio, dijo, nadie podía señalar desconocer qué acciones se habían definido.

”Había tolerancia pero este año sí vamos a actuar, lo siento mucho, sé que me echaré a varios de enemigos pero si no hacemos esto, no se va acabar”, dijo.

Los centros de acopio no deberán comprar mango que no tenga una procedencia clara, tener las guías y de no ser así se decomisara la fruta, se cerrará el centro de acopio y no se les permitirá trabajar.

Aclaró que solo podrán recibir mango hasta las 19 horas, no a medianoche o madrugada como ocurrió en temporadas pasadas.

Espera, añadió, que si existen detenciones el productor interponga la denuncia correspondiente para que se actúe contra estás personas.