$!Advierten fracaso en la temporada de camarón en Escuinapa

LA ESTACADA, Escuinapa._ No hay camarón, no hay inicio de temporada para pescadores, las embarcaciones continuarán guardadas, indicó Juan Manuel Cortez. ”Ninguna cooperativa va a iniciar, no vamos a entrar a pescar, vamos a seguir trabajando con la Conapesca para que se hagan los trabajos respectivos”, dijo el presidente de la Federación Puerta de México Libre





En pláticas con el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Rigoberto Salgado Vásquez, el dirigente indicó que los muestreos hechos a diversas horas y días, arrojaron que era nula la presencia de camarón y el último muestreo evidenció camarón prácticamente en larva. ”El acuerdo es que si vemos camarón más adelante vamos a salir, si lo vemos, si no tendremos que hacer una declaratoria de desastre pesquero”, dijo





