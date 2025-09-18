$!Advierten fracaso en la temporada de camarón en Escuinapa

LA ESTACADA, Escuinapa._ No hay camarón, no hay inicio de temporada para pescadores, las embarcaciones continuarán guardadas, indicó Juan Manuel Cortez.
”Ninguna cooperativa va a iniciar, no vamos a entrar a pescar, vamos a seguir trabajando con la Conapesca para que se hagan los trabajos respectivos”, dijo el presidente de la Federación Puerta de México Libre
En pláticas con el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Rigoberto Salgado Vásquez, el dirigente indicó que los muestreos hechos a diversas horas y días, arrojaron que era nula la presencia de camarón y el último muestreo evidenció camarón prácticamente en larva.
”El acuerdo es que si vemos camarón más adelante vamos a salir, si lo vemos, si no tendremos que hacer una declaratoria de desastre pesquero”, dijo
Ellos van a continuar la vigilancia para cuidar la “larva” que se tiene, pues hay quienes usan una malla que acaba con todo.
La vigilancia continúa hasta que se terminen los recursos, algunos pescadores continúan trabajando la escama, por lo que usan sus embarcaciones.
”Pero este año ya volvimos a fracasar”, señaló.