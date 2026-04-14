$!Advierten policías y tránsitos paro de labores si no se respetan acuerdos por parte del Ayuntamiento de Escuinapa

ESCUINAPA._ Si los acuerdos solicitados no son cumplidos por parte del Ayuntamiento, se hará paro de labores advirtieron agentes de policía y tránsito, activos y los que retomaron las labores en Seguridad Pública.
Los elementos que habían renunciado asumieron de nuevo sus labores, con turnos de trabajo ya definidos en una reunión sostenida, este mediodía en las instalaciones de Seguridad Pública.
Los mandos a cargo dieron el rol de trabajo, pero los elementos pidieron la documentación respecto a los grados laborales que se les daría, pero que en esos momentos no se tenían.
“No queremos más promesas, si no los tienen como se comprometieron, volvemos sí, pero no saldremos a patrullar”. dijo un elemento, lo que fue avalado por quienes estaban en el sitio.
Los mandos a cargos solicitaron, a través de una llamada telefónica al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, respuestas sobre el tema, por lo que al sitio envío al Tesorero Trinidad Ibarra Martínez, al Oficial Mayor Cristian Prado Huerta y al asesor jurídico Martin García.
“No queremos más reuniones, sino hechos, así nos la vamos a pasar”, dijo otro de los elementos.
El Tesorero Trinidad Ibarra Martínez les informó que después del análisis que se inició sobre cada elemento, a partir de este fin de semana habrá grado y el incremento correspondiente a 7 elementos de Tránsito y 11 agentes de policía, los cuales son de mayor antigüedad.
“Es el compromiso que hizo el Presidente (Víctor Manuel Díaz Simental), todos van a tener un incremento de grado, pero estos primeros (11 y 7), su salario se reflejará está semana, los demás serán a partir de enero”, dijo.
Respecto a la homologación de salarios, son temas que se tienen que trabajar con el Gobierno del Estado y en el tema médico la propuesta del director de Servicios Médicos Municipales José Burgueño Oronia es que en fin de semana, puedan ser atendidos los elementos por los médicos de Seguridad Pública en caso de una emergencia.