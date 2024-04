“Adelante del Trébol I me tronó la llanta, caí en un bache, pasando el Trébol I, trono la llanta, se quebró el rin, la grúa me cobro 2 mil 500 por remolcar ¿Quién va a pagar? nadie, ahí queda uno con el carro varado”, dijo Ismael Osuna Tiznado

“Señores presidentes municipales de Escuinapa y Rosario como es posible que no vean las malas condiciones que se encuentra la carretea México 15, no entiendo porque no se toman un minuto de su tiempo y asen(sic) algo pidiendo apoyo al señor gobernador Ruben Rocha Moya...van a esperar que más personas a causa de esos baches queden con sus carros echos pedazos o asta(sic) puedan cobrar vida personas inocentes”, señala en parte del escrito.

El perfil muestra el vehículo con visibles daños en la parte trasera y en una llanta, otros perfiles muestran también su molestia y señalan los daños que han tenido en sus unidades vehiculares.