$!Advierten ‘zona de desastre’ por nula producción de camarón en el sur de Sinaloa

“Es zona de desastre y vamos a ver qué pasa con el gobierno, el único gobierno que nos ha apoyado, no nos ha soltado, es Gobierno del Estado, porque el Gobierno federal no ha querido nada con nosotros”, aseveró Gilberto Palafox Uzeta, presidente de la Federación Unidos de la Laguna del Caimanero.

EL ROSARIO._ Tras un arranque de temporada donde no han tenido capturas de camarón o las cooperativas no han ingresado a los sistemas estuarinos, al no considerarlo costeable, productores del sur de Sinaloa consideran que están en una “zona de desastre”.

El líder pesquero argumentó que, en gran medida, la temporada representa una esperanza económica para los municipios del sur.

También refirió que los nulos resultados en los últimos tres años han generado adeudos en las cooperativas que oscilan entre un millón y medio de pesos a los 3 millones de pesos.

“Comprobado de que se requiere algo urgente para estos sistemas aquí está, ya tenemos tres años en ceros”, afirmó.

Razón por la cual llamó a las autoridades a tomar cartas en el asunto tanto en apoyo al sector como las familias que dependen de la actividad.