$!Afecta sequía a 50 por ciento de huertas en Rosario que no recibieron riego de la presa Santa María

EL ROSARIO._ Alrededor de 50 por ciento de las huertas del municipio que quedaron fuera del beneficio de la presa Santa María por lo que sufren los estragos del estiaje al abortar toda la fruta, informó el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, Mauricio López Quevedo.

Aunque reconoció que gran parte de la zona manguera fue beneficiada con la obra hidráulica en mención, las que no sufrieron dificultades para regarlas.

”Pero la zona que no alcanzaron el beneficio de la presa pues no tiene ni un mango, abortó todo, no hay producción, la sequía está pegando muy fuerte”, dijo.