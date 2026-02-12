Afirma Alcalde de Concordia que no tenían información sobre fosas clandestinas

Sobre la existencia de al menos seis fosas clandestinas en inmediaciones del poblado de El Verde, donde ya han sido exhumados más de 14 cuerpos, el Alcalde de Concordia, Óscar Zamudio Pérez, dijo que no tenía algún conocimiento previo de ellas, se enteró cuando los medios de comunicación informaron de este tema y empezaron a trabajar las Fuerzas Federales.

“Nos enteramos hasta ahora que ustedes lo dieron a conocer, que entraron a trabajar las Fuerzas Federales”, expresó la mañana de este jueves en entrevista con Noroeste en su despacho de la Presidencia Municipal.

“Estamos trabajando en la prevención... como Alcalde les digo estamos trabajando en la prevención, estamos apoyando todo lo que sea en este tema, estamos trabajando con familias vulnerables, estamos atendiendo con nuestra parte por medio del DIF, por parte de Immujer, que ahorita nos acompaña aquí la directora de Immujer y estamos en eso, en la prevención”.

Reacio a hablar de la seguridad en Concordia, dijo que este municipio es de gente trabajadora.

El pasado 23 de enero, un grupo de personas armadas privaron de la libertad a 10 trabajadores mineros en el Residencial Clementina, en la cabecera municipal, en donde se hospedaban.

Fue el 1 de febrero cuando el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, anunció el reforzamiento del operativo de búsqueda de los 10 trabajadores mineros con mil 190 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Especiales y elementos ministeriales, con apoyo de tres helicópteros y dos aviones Texan.

El viernes 6 de febrero se confirmó la existencia de la primera fosa clandestina y el martes la Fiscalía General de la República dio a conocer que cinco de los cuerpos corresponden al grupo de 10 mineros privados de la libertad el 23 de enero, pero de ese lugar se tienen otros cinco cuerpos aún no identificados.

El martes pasado, en otro punto, ahora a unos 3 kilómetros al oriente de El Verde, fueron localizadas otras dos fosas de las cuales ese día y en miércoles fueron exhumados cuatro cuerpos.

De acuerdo con algunas versiones, del área de la primera fosa personal de la FGR exhumó el miércoles otros cuerpos, por lo que ya sumarían más de 14 cuerpos hallados en las al menos seis fosas clandestinas halladas en inmediaciones de los poblados de El Verde y Concordia.

La tarde de este jueves se mantiene la vigilancia por parte de elementos de la Guardia Nacional en el acceso a la brecha que conduce a la primera fosa hallada a unos 3 kilómetros al sur de El Verde.

En el área de la segunda fosa a unos 3 kilómetros al poniente de esta misma comunidad este día no se observa vigilancia, pero la manga o puerta metálica de acceso al lugar se mantiene completamente cerrada.