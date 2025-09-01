$!Afirma Alcaldesa que en Rosario hay condiciones para que planteles inicien el ciclo escolar

EL ROSARIO._ Al abanderar el inicio del ciclo escolar en el plantel de Conalep local, la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar afirmó que existen las condiciones para que se inicien clases en todos los planteles del municipio. Lo anterior a pesar de la situación de violencia que vive la entidad y el municipio, principalmente en la zona serrana. ”Sí, yo creo que sí (hay condiciones), hoy iniciaron todos los planteles, hoy se está dando el banderazo, se dio a nivel Sinaloa, yo creo que también aquí hay condiciones”, afirmó. El acto oficial del inicio de clases tuvo lugar en el plantel Conalep con motivo de su 44 aniversario de fundado, el cual fue encabezado por Valdez Aguilar, autoridades educativas como supervisores, regidores y funcionarios municipales.

La Alcaldesa descartó tener reportes de familias desplazadas, a pesar de que la madre de un joven abatido por el Ejército Mexicano tras repeler presuntamente un agresión y persecución en la cabecera denunció para Noroeste que fueron desplazados de la comunidad del poblado serrano, Aguacaliente de Los Panales. ”No tengo reportes todavía, vamos a revisarlo yo creo que Seguridad Pública los debe de tener, voy a revisar esos reportes. No asistí a la mesa y yo creo que el Comandante ahí es el que nos puede informar de eso”, sostuvo. Durante su intervención en el evento para oficializar el inicio a clases destacó que el Gobierno municipal que encabeza tiene claro el papel de la educación en su plan de trabajo y prueba de ello, es que se han venido atendiendo algunas demandas y construyendo espacios y anexos en esta escuela.

Ramón Ortega Guerrero, en nombre de la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Felix Niebla, reconoció que se inicia el ciclo con retos pero también oportunidades. ”Nos convoca (la Secretaria) a trabajar unidos porque sólo así la educación se fortalecerá; con estas palabras y en representación de la Secretaría de Educación Pública y Cultura declaró formalmente inaugurado el ciclo escolar 2025 -2026 en esta región del Estado de Sinaloa” precisó. Concurren funcionarios a evento en horario laboral A pesar de que el evento de inicio de ciclo escolar fue en horario de atención en el Palacio Municipal, funcionarios de primer y segundo nivel se dieron cita para concurrir el acto presidido por la Alcaldesa, Claudia Valdez Aguilar. Fue alrededor de las 9:00 horas que se pactó el inicio del acto que se extendió hasta por más de una hora y continuó con un desayuno organizado por el plantel que ocupa Conalep local.

En el grupo encabezado por la Alcaldesa, se captó a la Secretaria del Ayuntamiento, Ignacia Mailen Delgado Rendón; el Síndico Procurador, Virgilio Sánchez; el Tesorero Municipal, Sergio Valente Domínguez; Acción Social, Diana Guadalupe Valdez; Oficial Mayor, Laura Esther Sánchez, entre otros. La Alcaldesa reconoció que si bien atienden a una invitación no se puede dejar desprovisto de la atención a la ciudadanía.