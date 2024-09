“Ya está pasando, no ha pasado, no quiero ser irresponsable, todavía tenemos brotes, por eso quiero decirle al señor Presidente que soy portador de las niñas, niños, jóvenes de escuela, padres y madres de familia, maestras y maestros, que nos siga apoyando hasta el último minuto de su gestión para que logremos tener la paz y Sinaloa siga produciendo con sus empresarios y con sus productores en el campo, con sus pescadores, aquí hay muchos pescadores, ...y en lo personal mi agradecimiento Presidente, me he sentido muy apoyado y tenemos ahora la posibilidad de contener los brotes de violencia que se han generado por grupos de la delincuencia organizada en disputa”.

“Va a seguir habiendo orden, va seguir promoviéndose la paz desde luego atendiendo las causas que originan la violencia, la paz es fruto de la justicia, se va continuar con esa política porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, pero si no se entiende de que por encima de todo está el pueblo, el interés popular, entonces sí se hace sentir el Estado”, enfatizó López Obrador.

Reiteró que no se ha dejado de tener apoyo del Presidente.

“Pues esas niñas, niños, jóvenes, madres, maestras, maestros, empresarias, empresarios me encargaron que le dijera a la Presidenta Claudia Sheinbaum que en cuanto ya tome el mando nos dé continuidad en los apoyos que ahora tenemos para poder sofocar de manera definitiva la violencia y poderle dar tranquilidad, paz a las y los sinaloenses”.

López Obrador enfatizó que el primer propósito del apoyo que brinda la Federación a Sinaloa es proteger a los sinaloenses.

“El primer propósito es proteger a los sinaloenses, que puedan ir sin temor los niños, las niñas a la escuela, que puedan andar con libertad por las calles, eso es lo primero, garantizar la paz”, recalcó.

“Y lo segundo, aunque parezca contradictorio, también evitar los enfrentamientos porque no queremos que nadie pierda la vida, saben ustedes que lo más preciado es la vida de cualquier ser humano, nosotros lo que queremos es la paz y queremos que todos podamos vivir con tranquilidad en nuestro país y por eso proclamamos el humanismo mexicano, no es decir es entre ellos y hay muertos, pero es entre ellos, no, nos duelen todas las pérdidas de vidas humanas y vamos a seguir participando, en Sinaloa hay Fuerzas Armadas para evitar los choques, para evitar los enfrentamientos”.

Recalcó que ojalá que se entienda que todos quieren vivir en paz y no es estigmatizar, no importa mucho el qué dirán sobre Sinaloa.

“Nosotros lo tenemos muy claro y aquí ya se dijo, el pueblo de Sinaloa es un pueblo bueno, es un pueblo trabajador, es un pueblo que se respeta y por eso estamos aquí porque los de la Embajada de Estados Unidos sacaron una notificación: no vayan a Sinaloa, no vayan a Culiacán, bueno, aquí estamos nosotros para decir cómo no vamos a estar aquí”, subrayó López Obrador.

“Y yo confío de que pronto las cosas vuelvan a la calma porque durante todo el Gobierno no tuvimos ningún problema, fue en estos últimos días, en estos últimos meses por una decisión que tomaron, que no fue correcta y que se fraguó en el extranjero, por eso no aceptamos nosotros el injerencismo, no somos colonia, somos un país libre e independiente, soberano”.

La Presidenta electa también aseguró que brindará apoyo al Gobernador Rocha Moya y a Sinaloa.

“Vamos a seguir apoyando al Gobernador Rocha, vamos a seguir apoyando a Sinaloa”, recalcó.

“Si me lo permiten vamos a regresar porque ya hemos estado platicando con Rubén Rocha para informarle las obras, los proyectos que van a continuar en este grandioso estado de Sinaloa”.