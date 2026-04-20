$!Agentes de la Policía Municipal de Escuinapa paran de nuevo

ESCUINAPA._ Elementos de la Policía Municipal de Escuinapa pararon labores de nuevo este lunes al considerar que no ha habido de parte de la autoridad municipal respuesta a los compromisos acordados.

“Este turno está parado, porque lo de los grados quedó nada más en un compromiso que no se cumplió, a nadie se le dió grados”, dijo uno de los elementos.

Como servidores públicos cumplieron regresando a patrullar, pese a la situación de violencia que aún se tiene, incluyendo la jornada del domingo en que se presentaron hechos de inseguridad.

“Nosotros cumplimos pero ellos no, cuando decimos que no nos han dado grados de ascenso es porque a nadie nos los han dado”, dijo otro elemento.

La entrega de grados prometida la semana pasada, expusieron, en que se les informó que se les entregaría a 11 agentes de Policía y a siete elementos de Tránsito, quedó en un chiste, en una actuación, los documentos que llevaba el asesor jurídico Martín García y el Oficial Mayor Cristian Prado Huerta, eran sólo papeles, no la autorización de grados.