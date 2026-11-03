Agradece Mailen Delgado apoyo en Rosario tras deceso de colaboradoras

EL ROSARIO._ A diez días de que tres mujeres perdieran la vida en un accidente al regresar de una brigada en su apoyo, la ex secretaria del Ayuntamiento, Mailen Delgado Rendón, anunció, por medio de redes, que por ellas continuará en la contienda para encabezar la Coordinación Municipal para que Continúe la Transformación en Rosario.

“Fabiola, Julissa e Ixchel por ustedes va mi mayor esfuerzo, haré todo lo que esté en mis manos para que este proyecto en el que ustedes creyeron e hicieron suyo desde el primer día, llegue a buen puerto, ahora va por ustedes, Fabiola, Julisa e Ixchel... hasta siempre”, sostiene en su anuncio.

La ex funcionaria difundió un comunicado en sus redes sociales, poniendo fin a una breve salida de la actividad pública.

Esto después de Fabiola Rodríguez, Julissa Torres e Ixchel Delgado, está última sobrina de Mailen, perdieran la vida en un accidente el domingo 25 de octubre en la carretera México 15, donde además murió el conductor contra el que chocada el grupo de mujeres.

Dos de las brigadistas laboraban para el ayuntamiento, Fabiola en la Dirección de Deportes y Julissa en Servicio Públicos.