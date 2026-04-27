Agradece titular de Protección Civil Nacional las labores al concluir rescate en Rosario

ROSARIO._ Por medio de su cuenta verificada en redes, la Coordinadora de Protección Civil Nacional, Laura Velázquez Alzúa, agradeció a corporaciones, autoridades y trabajadores de la mina, por el trabajo realizado al concluir el rescate en mina Santa Fe.

Así lo expresó mediante dos publicaciones la funcionaria federal luego de que se diera a conocer el comunicado oficial la localización sin vida del cuarto minero, Isidro Beltrán.