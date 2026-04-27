Agradece titular de Protección Civil Nacional las labores al concluir rescate en Rosario

ROSARIO._ Por medio de su cuenta verificada en redes, la Coordinadora de Protección Civil Nacional, Laura Velázquez Alzúa, agradeció a corporaciones, autoridades y trabajadores de la mina, por el trabajo realizado al concluir el rescate en mina Santa Fe.
Así lo expresó mediante dos publicaciones la funcionaria federal luego de que se diera a conocer el comunicado oficial la localización sin vida del cuarto minero, Isidro Beltrán.
“Gracias: Defensamx, Secretaría de Marina CFE Nacional Coordinación Nacional de Protección Civil”, manifestó en un primer momento.
Mientras que en un segundo momento, extendió el agradecimiento en el primer lugar al Gobierno del Estado de Sinaloa, y a todos los mineros, ingenieros y operadores de la empresa IMSSA.