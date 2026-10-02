$!Agricultores piden a la Virgen del Rosario que le vaya bien al sector y al Municipio

ROSARIO._ Al participar de la peregrinación de sectores productivos en honor a la fiesta patronal de Nuestra Señora del Rosario, el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, Mauricio López Quevedo, anunció que la principal petición fue que le vaya bien al sector primario para que le vaya bien al Municipio.

“Nosotros somos un sector de mucha fe, este siempre estamos encomendados a Dios y pues aquí no es la excepción con la peregrinación de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario, pues siempre con mucha fe, que nos vaya bien, que les vaya bien a los agricultores, que les vaya bien a Rosario en general”, dijo.