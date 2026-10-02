$!Agricultores piden a la Virgen del Rosario que le vaya bien al sector y al Municipio

ROSARIO._ Al participar de la peregrinación de sectores productivos en honor a la fiesta patronal de Nuestra Señora del Rosario, el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, Mauricio López Quevedo, anunció que la principal petición fue que le vaya bien al sector primario para que le vaya bien al Municipio.
“Nosotros somos un sector de mucha fe, este siempre estamos encomendados a Dios y pues aquí no es la excepción con la peregrinación de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario, pues siempre con mucha fe, que nos vaya bien, que les vaya bien a los agricultores, que les vaya bien a Rosario en general”, dijo.
Sostuvo que es sabido que el sector primario, la agricultura, ganadería y pesca, son los que tienen de pie al Municipio, y son los principales motores económicos del sur de Sinaloa.
“Entonces, pues encomendándonos a Dios para una buena temporada de camarón que se avecina, de pesca de escama, de ganadería, que pues con estas plagas nuevas, con esta incertidumbre, la inseguridad también y pues obviamente los agricultores se avecina la temporada de hortalizas”, manifestó.
Pidieron en particular para la agricultura, la hortaliza que mueve la economía de la región y el mango que consideró es la esencia del sur, para superar las malas rachas como la ocasionada por la nula floración.
Al ser una tradición de que la organización los considere para formar parte de la festividad, expuso, es un honor y una responsabilidad.