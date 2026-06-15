$!Agripina, 15 años dedicados al secado de ciruela en la comunidad de El Tablón 2, de Rosario

ROSARIO._ Para aprovechar los ciruelos que hay en un predio familiar, y así como la fruta de la región, Agripina Núñez Pérez afirma que desde hace 15 años junto a su familia se ha dedicado al secado artesanal de ciruela, cocida a la leña y tendida al sol en la comunidad de El Tablón 2. “Pues aquí tenemos como ya 15 años, año tras año, así secándola. Unas se venden así en cubeta fresca, entregamos en Agua Caliente, otras a Mazatlán, otras aquí se seca la ciruela”, dijo.

Expuso que al ser una temporada relativamente corta, de un mes, pues se inicia cosecha del 20 a 25 de mayo y concluye en una fecha similar del mes siguiente en junio, por lo que su esposo alterna con otros cultivos. “Cansa mucho porque pues desde bien temprano hay que levantarla y luego cocerla y pues andar en el día revolteándola que se seque a los tres días hay que recogerla, embolsarla y a venderla”, explicó.

En la búsqueda de vender la producción, refirió que desde hace tres años decidió tender la ciruela al pie de la Carretera México 15, vía que cruza por su comunidad, con buenos resultados. Reconoció que principalmente ofrecen la ciruela seca ya que así perdura más tiempo, pues por el contrario fresca es más perecedera. “Sí, porque si usted la guarda fresca, blandita, nombre, bien rapido se le echa a perder, se le llena de moho y se echa a perder y estando ya bien seca le dura de un año y le cambia de color, se pone más negrita, pero la ciruela sigue buena, cuando está bien seca y si no está bien seca, no”, dijo.