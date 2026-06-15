$!Agripina, 15 años dedicados al secado de ciruela en la comunidad de El Tablón 2, de Rosario

ROSARIO._ Para aprovechar los ciruelos que hay en un predio familiar, y así como la fruta de la región, Agripina Núñez Pérez afirma que desde hace 15 años junto a su familia se ha dedicado al secado artesanal de ciruela, cocida a la leña y tendida al sol en la comunidad de El Tablón 2.
“Pues aquí tenemos como ya 15 años, año tras año, así secándola. Unas se venden así en cubeta fresca, entregamos en Agua Caliente, otras a Mazatlán, otras aquí se seca la ciruela”, dijo.
Expuso que al ser una temporada relativamente corta, de un mes, pues se inicia cosecha del 20 a 25 de mayo y concluye en una fecha similar del mes siguiente en junio, por lo que su esposo alterna con otros cultivos.
“Cansa mucho porque pues desde bien temprano hay que levantarla y luego cocerla y pues andar en el día revolteándola que se seque a los tres días hay que recogerla, embolsarla y a venderla”, explicó.
En la búsqueda de vender la producción, refirió que desde hace tres años decidió tender la ciruela al pie de la Carretera México 15, vía que cruza por su comunidad, con buenos resultados.
Reconoció que principalmente ofrecen la ciruela seca ya que así perdura más tiempo, pues por el contrario fresca es más perecedera.
“Sí, porque si usted la guarda fresca, blandita, nombre, bien rapido se le echa a perder, se le llena de moho y se echa a perder y estando ya bien seca le dura de un año y le cambia de color, se pone más negrita, pero la ciruela sigue buena, cuando está bien seca y si no está bien seca, no”, dijo.
“Ahora está bien, porque el año pasado se tuvo plaga y estaba la ciruela roñosa, usted la veía la ciruela y estaba toda roñosa, este año las poquitas que hubo, que hubo mucho más que el año pasado, todas se ha aprovechado, todas estaban muy bien”.
Lo pesado del oficio es recoger la ciruela desde temprana hora, para posteriormente cocerla en la hornilla a la leña, para tenerlas al sol.
A pesar de que para la ciudadanía el sol ha estado está temporada intenso, reconoció que es importante para la actividad pues permite un mejor proceso de secado lo que permite que perdure la fruta guardada.
En lo que respecta al volumen, refirió que este año ha sido mejor ya que el año pasado les afectó una plaga, lo que redujo la cosecha significativamente, a pesar de que en otras zonas del municipio se ha destacado que se ha tenido menos fruta en comparación a otros años.
En lo tocante al precio, la cubeta de ciruela fresca en huerta está en 300 pesos, dijo, mientras que por litro oscila entre los 50 a 60 pesos; seca por otra parte está en 80 pesos por kilo.