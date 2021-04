Agua, la principal carencia de Escuinapa: Blanca Esthela García

ESCUINAPA._ El agua es el principal problema del municipio y trabajarán con especialistas para resolver esto cuando llegue a la administración, señaló la candidata de PAS-Morena, Blanca Esthela García Sánchez.

“En estos dos años que he estado visitando los hogares, me he dado cuenta que hay muchas carencias, una de las principales es el agua, entiendo que las redes tienen tiempo de vida útil, pero tendremos especialistas en ese tema”, dijo.

Manifestó que su arranque de campaña ha sido positivo, ya que dijo contar con el apoyo de las personas.

Al iniciar las campañas, también continuará con la tesitura de respeto a sus contendientes, y considera que la Alianza PAS-Morena será un buen equipo para ganar la elección.

En cuanto a algunas declaraciones del Alcalde Emmett Soto Grave que se vertieron a algunos medios de comunicación, sobre que les augura una derrota, la candidata dijo que no lo considera así.

“La gente está molesta, pero no con el partido Morena-PAS sino con el actuar de la administración actual”, puntualizó.