Agua potable vuelve a Escuinapa durante el fin de semana; no saben si fue por convenio o reconexión

ESCUINAPA._ Durante el fin de semana el agua potable volvió de manera paulatina a los hogares de Escuinapa, según reportaron vecinos, pero por ahora, la Jumapae no ha definido de momento si se tuvo reconexión o convenio.

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental indicó que se está negociando el que se pague en abonos la deuda de 4 millones de pesos.

“Tenemos que encontrar de una manera muy profesional, como resolver con la Comisión de que no nos corten el servicio, pagarles en abonos pero que no le hagan esto a la gente”, dijo.

No hay congruencia en lo que la Presidenta Claudia Sheimbaum habla de justicia hídrica y de justicia energética, los dos temas están fallando en el municipio, precisó.

“Aquí es doble no hay justicia hídrica porque tampoco hay justicia energética, la paramunicipal puede pagar esa deuda en abono, quien abona pagar quiere, siempre les ha abonado”, asentó.

Se va a reunir con el Consejo de la Jumapae, precisó, para buscar una ruta crítica ante el problema de agua, que es uno de los compromisos que hizo en campaña.

“Vamos a hacer una ruta crítica para que la sociedad escuinapense tenga agua todo el año, todo el Municipio, es un compromiso que hice en la campaña y espero poder cumplirlo”, dijo.

Manifestó que quieren hacer una negociación definitiva con CFE, en este caso se ampararon pues de alguna manera se tiene que dar agua a la gente.

Señaló desconocer si hubo reconexión del sistema, es algo que está viendo con el gerente Santos de Jesús Gómez Sánchez, con quién no ha hablado del tema pero sabe que está en el Senado en Ciudad de México para tratar este tema.