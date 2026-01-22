$!Ahora es Obras Públicas la que despacha en pasillos del Ayuntamiento de Escuinapa

ESCUINAPA._ Y ahora es Obras y Servicios Públicos Municipales la que se encuentra en el caos debido a la reingeniería de departamentos del Ayuntamiento de Escuinapa.

La Síndica Procuradora Lucila Polanco Durán ocupa ya el espacio que los regidores señalaron debía tener pero al salirse Atención Ciudadana de ese espacio, se solicitó su ubicación y Obras y Servicios Públicos tuvo que salirse a ocupar el espacio de lo que era la cárcel municipal, en oficinas que no estén concluidas.

“No explican bien dónde está la oficina, llego y entre papeles pues no me pueden hacer el trámite porque no están en orden”, dijo una ciudadana que llegó al lugar.