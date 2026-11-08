$!‘Ahora nos toca que la edificación de El Manantial se mantenga sólida’: Tobías Ricardo Lozano Solorza

EL ROSARIO._ Al emplear la analogía de que la empresa El Manantial es una edificación, el miembro del consejo directivo, Tobías Ricardo Lozano Solorza, aseguró que tras la muerte del empresario y de su tío, Francisco Solorza Hernández, la empresa familiar vivirá una etapa de consolidación al perder a dos de sus grandes puntales. “Es como cuando haces una construcción y tenías los puntales, pues ya esos puntales ya se quitaron ahora nos toca que la edificación se mantenga sólida yeso sería la analogía que te puedo dar de ese momento”, afirmó.









Esto al sufrir la empresa familiar en poco menos de 8 meses al segundo miembro de la segunda generación, después de la de su progenitora Martha Solorza Hernández. Situación por la cual, aseguró que el negocio familiar vive un momento difícil y que representa un reto para el consejo directivo del que forma parte como tercera generación de la empresa fundada por el señor Ángel Solorza González. “Pues ha sido un año muy difícil para nosotros, primero mi mamá en marzo, ahora mi tío. Definitivamente eran los dos pilares, no solamente del negocio, sino también de la familia y pues no nos queda otra más que honrar la memoria de ellos”, precisó.







