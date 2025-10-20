$!‘Ahorita los negocios están muertos’: líder de comerciantes en Rosario

EL ROSARIO._ El comercio no se ha recuperado tras la caída que se tuvo tras el inicio de la violencia y al sumarse otros factores, las ventas se mantienen un 20 por ciento, informó Jesús Lizárraga Alcantar, presidente de la Unión de Locatarios y Comerciantes del Mercado Miguel Hidalgo.

“Pues mira la verdad ahorita los negocios están muertos ha estado en un 20 por ciento la actividad económica ahí en la zona del centro del mercado”, aseveró.

A ello se ha sumado la falta de un rescate financiero para la actividad por parte de las autoridades.

Refirió que el problema sigue siendo la ausencia de los vecinos de la sierra, donde se ha focalizado la inseguridad que impera en el Estado.

“Definitivamente ha estado solo, ahorita hemos tenido mucha ausencia de la gente de la sierra, del valle, de los pueblos y de aquí del mismo Rosario”.

En lo que respecta a la problemática, refirió que no sólo ha sido la violencia sino también los malos resultados en actividades primarias como son la pesca donde no hubo producción y el mango falta de volumen y precio.

“Todo se ha conjugado porque primeramente inició con el asunto de la inseguridad, y ya de ahí ha surgido todo lo demás que estamos viviendo ahorita”, señaló.

Desde el inicio de la crisis de inseguridad la Unión de Locatarios exhortó públicamente a las autoridades municipales, estatales y federales a buscar acciones que permitan evitar el “cierre de cortinas” de sus negocios.