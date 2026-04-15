Ajustes en salarios a policías de Escuinapa no afectarán las finanzas, afirma Tesorero

ESCUINAPA._ Los recursos que ya se dan como compensación a agentes de policías y tránsitos, pasarán a ser parte de su salario, por lo que esto no representará un problema financiero para el Gobierno Municipal, precisó el Tesorero de Escuinapa, Trinidad Ibarra Martínez.

“El grado dependerá de la carrera de cada elemento, del análisis de cada uno, lo que le corresponde, afectaría y no las finanzas, vamos a tratar de que sean mínimos, ellos reciben una compensación a su sueldo y no a su salario diario, con el grado ya será a su salario”, dijo.

Informó que ya no se darían las compensaciones pero es un beneficio para ellos, pues al tener un salario ya con incremento, se refleja también en otros derechos como el aguinaldo, la prima vacacional y también en su jubilación.

El Tesorero aclaró que los salarios solo tuvieron problemas de pago en enero pero el resto de los meses han sido pagos puntuales.

El seguro de vida esperan aumentarlo a como lo han solicitado que de 150 mil pueda tener un incremento a 200 o 250 mil pesos, indicó.

En el tema de gastos médicos han ido fluyendo poco a poco y esperan que pronto puedan ponerse al corriente con esto.