$!Al menos 4 personas muertas deja choque en Rosario; se presume son trabajadores del Ayuntamiento

ROSARIO._ Al menos cuatro personas sin vida, tres mujeres y un hombre, es el saldo preliminar de un aparatoso choque en la carretera federal México 15; se presume que las mujeres eran trabajadoras del Ayuntamiento local.

El hecho de acuerdo a testigos en el lugar se registró alrededor de 18:00 horas de este domingo 25 de octubre, en el tramo que comprende las comunidad de Chilillos y el puente sobre la pista de cobro, a la altura del rancho conocido como Los Alacranes.