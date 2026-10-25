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Accidente

Al menos 4 personas muertas deja choque en Rosario; se presume son trabajadores del Ayuntamiento

Tres de las víctimas son mujeres y, al parecer, son trabajadoras del Ayuntamiento
Noroeste/Redacción
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25/10/2026 20:35
25/10/2026 20:35

ROSARIO._ Al menos cuatro personas sin vida, tres mujeres y un hombre, es el saldo preliminar de un aparatoso choque en la carretera federal México 15; se presume que las mujeres eran trabajadoras del Ayuntamiento local.

El hecho de acuerdo a testigos en el lugar se registró alrededor de 18:00 horas de este domingo 25 de octubre, en el tramo que comprende las comunidad de Chilillos y el puente sobre la pista de cobro, a la altura del rancho conocido como Los Alacranes.

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Las víctimas fueron identificadas como: Fabiola “R”, de 40 años, Julissa “R” de alrededor de 30 años, Ixchel “N”, de 39 años, con domicilio en la cabecera, y Leonardo “N”, de El Pozole.

Al lugar acudieron elementos de diferentes corporaciones para corroborar el reporte, y encontrarse con dos unidades destrozadas.

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Paramédicos de Protección Civil y Cruz Roja se movilizaron al lugar para brindar la atención a los involucrados pero trascendió que algunos no presentaban signos vitales.

Así mismo se precisó que debido al percance y a la espera de que las autoridades le dieran el debido trámite se mantuvo la vialidad cerrada.

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